Atwasat

الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 مسلمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 10:10 صباحا
الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 مسلمين
شعار مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن في 5 يوليو 2016, (أ ف ب)
alwasat radio

تحقق شرطة نيومكسيكو الأميركية، في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة، ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، حسب الشرطة، بينما يرتفع مزيد الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيركي، في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته، لكنها قالت إنه في العشرينات من عمره ومسلم «أصله من جنوب آسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان: «المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل أخيرًا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضًا».

وبين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من العمر 27 عامًا، عندما عثر على جثته في الأول من أغسطس الجاري، والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو الماضي.

مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد في التحقيق
وقالت الشرطة في بيان إن المحققين يدققون فيما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيق.

- مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
-  مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

أعربت حاكمة نيومكسيكو، ميشيل لوهان غريشام، عن غضبها من هذه الهجمات. وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وكتبت لوهان غريشام، على «تويتر» أن «عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيركي تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقًا».

وأعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت، أنه عرض مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

مأساة تؤثر على جميع الأميركيين
وقال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، نهاد عوض، إن «هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة، بل على جميع الأميركيين».

وأضاف: «يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي

«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا بعد تقرير انتقدته كييف
استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا بعد تقرير انتقدته كييف
روسيا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء التصعيد في غزة وتدعو لـ«أقصى درجات ضبط النفس»
روسيا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء التصعيد في غزة وتدعو لـ«أقصى ...
أوكرانيا: شحنة الحبوب لن ترسو في لبنان الأحد
أوكرانيا: شحنة الحبوب لن ترسو في لبنان الأحد
مناورات الصين العسكرية تتواصل لليوم الأخير في محيط تايوان
مناورات الصين العسكرية تتواصل لليوم الأخير في محيط تايوان
الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 مسلمين
الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 مسلمين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
المزيد
«الداخلية التركية» تطلق عملية في ولاية ماردين ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني
«الداخلية التركية» تطلق عملية في ولاية ماردين ضد مسلحي حزب ......
الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة «أمر مؤسف»
الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة ......
الصين تخفف القيود المرتبطة بـ«كورونا» على الرحلات الدولية
الصين تخفف القيود المرتبطة بـ«كورونا» على الرحلات الدولية...
الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 مسلمين
الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قتل فيها 4 ......
مناورات الصين العسكرية تتواصل لليوم الأخير في محيط تايوان
مناورات الصين العسكرية تتواصل لليوم الأخير في محيط تايوان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط