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أوكرانيا: شحنة الحبوب لن ترسو في لبنان الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 01:52 صباحا
أوكرانيا: شحنة الحبوب لن ترسو في لبنان الأحد
السفينة «رازوني» تعبر البوسفور بعد الكشف عليها في إسطنبول، 3 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير في لبنان، الأحد، كما كان متوقعا، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان وكالة «فرانس برس». 
وغادرت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون، ميناء «أوديسا» الأوكراني على البحر الأسود، الإثنين، محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة. 

وتفقد خبراء أتراك وروس، الأربعاء، السفينة قبالة سواحل إسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10.00 صباحا (07,00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان. 

تأجيل وصول السفينة إلى لبنان
وقالت السفارة الاوكرانية في لبنان في رسالة تلقت «فرانس برس» نسخة عنها «نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة الأحد»، وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة إنه «ليس لديها معلومات أخرى» حاليا. 

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وأكد مصدر رسمي مطلع لـ«فرانس برس» أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن «السفينة لن تذهب إلى لبنان إلا في حالة واحدة: إذا اشترى تاجر شحنتها».

وتهدف الاتفاقات التي وقعتها أوكرانيا وروسيا في إسطنبول في 22 يوليو إلى إتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان. 

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة. وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنجلترا وتركيا.

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