الجيش الأوكراني: القوات الروسية تهاجم باخموت بشراسة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تهاجم بشراسة باخموت، حجر الزاوية في نظام الدفاع حول آخر منطقة حضرية خاضعة لسيطرة أوكرانيا، في منطقة «دونباس» شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير حول الوضع، صباح اليوم السبت، إن «العدو يشن هجومًا على باخموت. القتال مستمر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وكان المقاتلون الموالون لروسيا، تحدثوا في اليوم السابق عن قتال بالفعل داخل المدينة.

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ومنذ السيطرة على منطقة «لوهانسك»، أوائل يوليو الماضي، يتركز الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا، في منطقة «دونيتسك» المجاورة.

وتشكل «لوهانسك» و«دونيتسك» منطقة «دونباس»، وهي منطقة يقطنها غالبية من المتحدثين بالروسية، وهى محور أهداف موسكو من الحرب في أوكرانيا، ويسيطر الروس الآن على حوالي 60% من المنطقة.

ويستمر القتال خارج العاصمة الإقليمية السابقة، دونيتسك، مباشرة والتي تخضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014، وتحاول القوات الموالية لموسكو دفع الأوكرانيين إلى الوراء أكثر.

محاولات للهجوم من القوات الروسية

وفي منطقة بلدة «أفديفكا» شمال «دونيتسك»، وقعت عدة محاولات للهجوم، جرى صدها، حسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ويجرى قصف أجزاء واسعة من المنطقة بالمدفعية.

لكن في جنوب البلاد، تسير المبادرة في طريق الأوكرانيين، وهناك تركز قوات روسية على الدفاع عن مواقعها في المناطق المسيطرة عليها، طبقا لتقرير حول الوضع.

وكانت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، تحدثت في وقت سابق عن تدمير ستة مستودعات أسلحة وذخيرة روسية على الأقل، بالإضافة إلى موقعي قيادة في منطقة «خيرسون».