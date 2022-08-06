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بلينكن: العلاقات بين أميركا والفلبين «استثنائية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 09:24 صباحا
بلينكن: العلاقات بين أميركا والفلبين «استثنائية»
الرئيس الفلبيني يلقي التحية على بلينكن بالانحناء. (الإنترنت)
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وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن علاقات بلاده بالفلبين بأنها «استثنائية»، وذلك خلال زيارته إلى مانيلا اليوم السبت.

وأعرب بلينكن عن امتنان بلاده للفلبين وتطلعها للعمل مع إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، لـ«تعزيز التحالف مع الفلبين»، مشددًا على التزام واشنطن باتفاق الدفاع المشترك بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وأضاف «علاقتنا استثنائية تمامًا نظرًا لأنها تأسست حقًا على صداقة.. لقد جرى تشكيلها أيضًا من خلال شراكة وتعززها حقيقة أنها تحالف أيضًا»، قائلًا «التحالف قوي وأعتقد أننا سنكون جميعًا أقوى.. نحن ملتزمون بمعاهدة الدفاع المشترك».

من جانبه، قال ماركوس الابن إن التوترات الإقليمية والعالمية الأخيرة، مثل زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ألقت الضوء على أهمية العلاقة بين مانيلا وواشنطن.

معاهدة الدفاع المشترك العام 1951
وأضاف «آمل أن نستمر في تطوير تلك العلاقة في مواجهة جميع التغيرات التي نراها».

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وأشار إلى معاهدة الدفاع المشترك للعام 1951، التي تلزم أميركا والفلبين بمساعدة إحداهما الأخرى، حال حدوث عدوان أجنبي وتطويرها بشكل مستمر.

وقال ماركوس «لم يعد بإمكاننا عزل جزء من علاقتنا عن الآخر.. إننا مرتبطون عن كثب بسبب العلاقة الخاصة بين أميركا والفلبين والتاريخ الذي نشترك فيه».

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