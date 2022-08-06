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تايوان: الصين تحاكي هجومًا بريًا على أراضينا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 08:26 صباحا
تايوان: الصين تحاكي هجومًا بريًا على أراضينا
مقاتلات فوق بارجة صينية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش التايواني أنّه رصد طائرات وسفنًا صينيّة «عدّة» تنشط في مضيق تايوان اليوم السبت، قائلًا إنّها تُحاكي هجومًا على الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي. 

وقالت وزارة الدفاع التايوانيّة في بيان إنّ قوّات تايبيه «رصدت مجموعات عدّة من الطائرات والسفن الشيوعيّة التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخطّ الوسط. ويُعتقد أنّها تُجري محاكاةً لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسيّة»، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس».

البيت الأبيض يدعو لوقف المناورات الصينية
ويوم الجمعة، دعا البيت الأبيض الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة». وأكد كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية «على أعلى مستوى» مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

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