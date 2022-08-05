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زيلينسكي: ينبغي لروسيا أن تتحمّل المسؤولية عن العمل الإرهابي في محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 10:26 مساء
زيلينسكي: ينبغي لروسيا أن تتحمّل المسؤولية عن العمل الإرهابي في محطة زابوريجيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه ينبغي لروسيا أن «تتحمّل المسؤولية» عن «العمل الإرهابي» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية والتي استهدفتها ضربات يتبادل الأوكرانيون والروس الاتهامات بشأنها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصرّح زيلينكسي في كلمته المسائية اليومية قائلا: «اليوم، أحدث المحتلّون وضعا عالي المخاطر بالنسبة إلى أوروبا جمعاء، فهم ضربوا مرّتين محطة زابوريجيا النووية. وكلّ قصف من هذا النوع هو جريمة مشينة، عمل إرهابي... وينبغي لروسيا أن تتحمّل مسؤولية قيامها بتهديد محطة نووية».

روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف قرب محطة زابوريجيا
لكن روسيا نفت في وثت سابق اليوم، مسؤوليتها عن الضربات التي وقعت قرب مفاعل نووي في زابوريجيا في أوكرانيا، متهمة بدورها نظام الرئيس زيلينسكي بانتهاج «الإرهاب النووي».

- روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاج «الإرهاب النووي»
- أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي في محطة زابوريجيا

وقال الجيش الروسي في بيان إن «تشكيلات مسلحة أوكرانية نفذت ثلاث ضربات مدفعية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار»، داعيا «المنظمات الدولية إلى إدانة الأفعال الإجرامية لنظام زيلينسكي الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي».

أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي بمحطة زابوريجيا
وجاء النفي الروسي، ردا على اتهام أوكرانيا لها بشن ضربات قرب مفاعل نووي في محطة «زابوريجيا» الواقعة جنوب البلاد والخاضعة للاحتلال الروسي منذ بداية الحرب أواخر فبراير الماضي

وأعلنت شركة «إنرغوأتوم» الحكومية الأوكرانية التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد على تلغرام أنه «تم الإبلاغ عن ثلاث ضربات مساء الجمعة قرب أحد المفاعلات النووية». وأفادت بأن «هناك مخاطر بشأن تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة. وخطر الحريق مرتفع»، من دون أن يتحدث عن سقوط قتلى، بحسب «فرانس برس»..

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