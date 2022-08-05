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واشنطن تدعو بكين إلى وقف المناورات العسكرية حول تايوان لخفض منسوب التوتر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 10:09 مساء
واشنطن تدعو بكين إلى وقف المناورات العسكرية حول تايوان لخفض منسوب التوتر
الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا البيت الأبيض الصين، اليوم الجمعة، إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة». وأكد كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية «على أعلى مستوى» مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

إنهاء التعاون بين بكين وواشنطن حول عدة ملفات
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين إلغاء عدد من اللقاءات حول مسائل دفاعية على صلة بعدة ملفات مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الأسبوع.

- غوتيريس: من المستحيل حل مشاكل العالم من دون حوار صيني- أميركي
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وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين «ستعلق المحادثات الصينية الأميركية حول التغير المناخي»، وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين، منددة بـ«الاستخفاف» الذي أبدته بيلوسي «حيال معارضة الصين الشديدة» لزيارتها إلى تايوان، بحسب وكالة «فرانس برس».

غوتيريس يدعو إلى حوار صيني – أميركي
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطويو غوتيريس بكين وواشنطن إلى الحوار من أجل حل المشاكل «الأكثر إلحاحا» مثل التغير المناخي، بحسب ما أعلنه الناطق باسمه، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بشأن إعلان الصين تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من الملفات من بينها مكافحة التغير المناخي.

وقال دوغاريك للصحفيين «أعتقد أنه بنظر الأمين العام، من المستحيل حل المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم من دون حوار وتعاون فاعلين بين البلدين».

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