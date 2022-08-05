غوتيريس: من المستحيل حل مشاكل العالم من دون حوار صيني- أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «من المستحيل حل المشاكل الأكثر إلحاحا» على غرار الاحترار المناخي العالمي من دون حوار «فاعل» بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما صرّح الجمعة متحدث باسمه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تعليق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بشأن إعلان الصين تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من الملفات من بينها مكافحة التغير المناخي.

وقال دوغاريك للصحفيين «أعتقد أنه بنظر الأمين العام، من المستحيل حل المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم من دون حوار وتعاون فاعلين بين البلدين».

- الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة

إنهاء التعاون بين بكين وواشنطن حول عدة ملفات

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين إلغاء عدد من اللقاءات حول مسائل دفاعية على صلة بعدة ملفات مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الأسبوع.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين «ستعلق المحادثات الصينية الأميركية حول التغير المناخي»، وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين، منددة بـ«الاستخفاف» الذي أبدته بيلوسي «حيال معارضة الصين الشديدة» لزيارتها إلى تايوان، بحسب وكالة «فرانس برس».