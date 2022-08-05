الأوروبيون يدعون إيران إلى عدم التقدم بطلبات غير واقعية في الملف النووي

القاهرة - بوابة الوسط

حضت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الجمعة، طهران على «عدم التقدم بطلبات غير واقعية» في المباحثات الهادفة لإحيائه التي استؤنفت الخميس في فيينا.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك طهران إلى «عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك في إشارة إلى مطلب إيران بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في ثلاثة مواقع لم يصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية.