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المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 03:53 مساء
المجلس العسكري في تشاد والمعارضة المسلحة سيوقعون اتفاقا لبدء محادثات في الدوحة
سوق في نجامينا. 24 إبريل 2021. (أ ف ب)
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سيوقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، وجماعات معارضة اتفاقا في العاصمة القطرية الدوحة الإثنين، لبدء محادثات سلام تهدف للتحضير لإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، بحسب ما أعلن دبلوماسيون ومفاوضون لوكالة «فرانس برس».

وقال دبلوماسيون أفارقة، إنه من المقرر أن يصل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو السبت إلى الدوحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح مصدر دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه إن «التوقيع سيكون الإثنين» بينما لم يصدر أي إعلان رسمي عن حكومة قطر.

وتلقى وزراء خارجية دول معنية باستقرار وسط وغرب أفريقيا الدعوة لحضور التوقيع، بحسب دبلوماسيين.

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ونُصّب ديبي رئيسا للمجلس العسكري في أبريل 2021، بعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المعارضة المسلحة، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما.

ووضع جدولا زمنيا مدّته 18 شهرا لتنظيم انتخابات وطنية، لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو أخرى، بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة بعد مع ممثلين للحكومة.

وطالبت مجموعات معارضة بأن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات كشرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر على أنه لا يمكن مناقشة هذا المطلب إلا أثناء الحوار الوطني. ولم تعلن «جبهة التغيير والوفاق» في تشاد (فاكت)، وهي إحدى الجماعات الرئيسية المعارضة، إن كانت ستوقع الاتفاق، بينما أفادت مصادر في المعارضة أن زعيم «فاكت»، محمد مهدي، يتحضر للقدوم إلى الدوحة.

وأكد مفاوض إحدى المجموعات أنه «حتى دون جبهة التغيير والوفاق، هناك غالبية مؤيدة لبدء المحادثات في نجامينا في 20 أغسطس».

وجرى تأجيل بداية الحوار الوطني عدة مرات منذ فبراير الماضي، بسبب التوتر الذي يشوب المحادثات في الدوحة، ولم يلتق ممثلو الحكومة والمعارضة وجها لوجه منذ بداية المحادثات.

وقف شامل لإطلاق النار وضمانات أمنية
وبموجب الاتفاق الذي سيتم توقيعه الإثنين، سيلتزم المجلس العسكري والجماعات المعارضة بوقف شامل لإطلاق النار ومنح ضمانات أمنية لقادة الجماعات المسلحة، الذين يعودون للمحادثات في نجامينا.

وطلبت باريس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي عدم تمديد مهلة الـ18 شهرا لإجراء الانتخابات، وهي يفترض أن تنتهي في أكتوبر 2022، لكن من الصعب تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مهلة قصيرة إلى هذا الحد.

وتعد تشاد من بين أفقر دول العالم وتفيد الحكومة بأن المحادثات تهدف لطي صفحة عقود من الاضطرابات، وعدم الاستقرار في البلد الذي يضم 16 مليون نسمة.

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