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الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار بمدرسة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 03:29 مساء
الحكم على مذيع أميركي يميني بدفع 4.1 مليون دولار لوالدي طفل قُتل في إطلاق نار بمدرسة
مؤسس موقع «إنفو ورز» أليكس جونز، خلال تظاهرة ضد الحجر الصحي في أوستن بولاية تكساس. 18 أبريل 2020. (أ ف ب)
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قضت محكمة أميركية على المذيع اليميني المتطرف أليكس جونز، الخميس، بدفع تعويض تبلغ قيمته أكثر من أربعة ملايين دولار لوالدي طفل قُتل في أسوأ حادث إطلاق نار على الإطلاق في مدرسة أميركية، كان قد أنكر حدوثه.

وهذا الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين، بعد عشرة أيام من المحاكمة، هو الأول من سلسلة إجراءات رفعها أقارب ضحايا مدرسة ساندي هوك ضد مؤسس موقع «إنفو ورز»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 2012 قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلا وستة بالغين، في هذه المؤسسة بولاية كونيتيكت، مما أدى إلى موجة خوف في الولايات المتحدة، وأحيا النقاش حول تدابير تنظيم بيع الأسلحة لإطلاق النار.

وأليكس جونز شخصية معروفة من اليمين المتطرف، وأتباع نظريات المؤامرة، وأكد على موقعه رغم كل الأدلة أن المذبحة كانت مجرد مسرحية بقيادة معارضي الأسلحة النارية.

دعوى ضد جونز للحصول على تعويض
ورأى أهالي الضحايا، أن أكاذيبه أشعلت جلسات المحاكمة وسمحت له بجني ملايين الدولارات، بينما أصبحوا هم هدفا للمضايقات.

ورفعت عائلات عدة، دعوى ضده للحصول على تعويض، فيما اعترف أخيرا علنا بوقوع عملية القتل، لكنه رفض التعاون مع المحاكم، لذلك، حكم عليه القضاة في تكساس وكونيتيكت غيابيا بدفع تعويضات للمدعين مع ترك الأمر للمحلفين لتحديد مبلغهم.

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قرر القضاة الخميس، أن تبلغ قيمة التعويض 4.1 ملايين دولار لسكارليت لويس ونيل هيسلين، اللذين قتل ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في ساندي هوك، ويقفان وراء الدعوى القضائية المرفوعة في تكساس.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك قريبا مزيد العقوبات المالية وقد يُحرم أليكس جونز من منصته.

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