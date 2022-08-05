3 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب أوكرانيا، الجمعة، مخصصة للأسواق العالمية، بموجب اتفاق أبرم أخيرا بين موسكو وكييف بوساطة تركية وأممية، يهدف للتخفيف من حدة نقص الغذاء العالمي.

وغادرت السفن المحملة بأكثر من 57 ألف طن من الحبوب الأوكرانية موانئ البحر الأسود، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة في كييف، على وسائل التواصل الاجتماعي أن سفينتين محملتين بالذرة الأوكرانية («روجن» التي ترفع العلم المالطي، والتركية «بولارنت») غادرتا ميناء تشيرنومورسك، بينما غادرت «نافيستار» التي ترفع علم بنما، أوديسا.

وقال وزير البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف، إن «هدفنا الرئيسي هو زيادة حجم الشحنات.. يتعين علينا إنهاء (إجراءات مغادرة) مئة سفينة شهريا لنتمكن من تصدير كمية الأغذية اللازمة».

- تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية

واستؤنفت شحنات الحبوب إلى الأسواق الدولية بفضل اتفاق أبرم الشهر الماضي بين موسكو وكييف، لعبت تركيا دور الوسيط فيه برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتخفيف حدة أزمة ارتفعت على إثرها أسعار التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول عدة.

انتهاء تفتيش سفينة الشحن «رازوني»

والأربعاء، اكتملت عملية تفتيش سفينة الشحن «رازوني»، التي تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية المسموح بها، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية للصحفيين.

وأوضحت الوزارة أنه باكتمال عملية التفتيش التي استغرقت أقل من ساعة ونصف «ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وظهرت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود، الثلاثاء، بعد يوم على مغادرتها ميناء «أوديسا» الأوكراني محملة بـ26 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى طرابلس في لبنان.