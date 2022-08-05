الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، خلال إفادة دورية إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين اليابانيين بشأن التوترات الحالية في مضيق تايوان محاولة لتبرير أفعال «المخطئين».

وتأتي التصريحات الحادة من بكين بعد أن دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، الأربعاء، الصين إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية، ودفع البيان الصين إلى إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الياباني الأربعاء، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأطلقت الصين خلال المناورات التي بدأت الخميس، وما زالت متواصلة الجمعة، صواريخ بالستية ونشرت طائرات مقاتلة وسفنا حربية حول تايوان.

مناطق خطر مغلقة في محيط تايوان

وأعلن «جيش التحرير الشعبي» الصيني، عدة مناطق خطر مغلقة في محيط تايوان تطل على بعض أهم ممرّات الشحن البحري في العالم وتبعد في مواقع معيّنة نحو 20 كيلومترا فقط عن سواحل الجزيرة.

وذكرت بكين، بأن المناورات ستستمر حتى منتصف الأحد، بينما أعلنت تايبيه أن مقاتلات وسفن صينية عبرت «الخط الأوسط» الذي يمر عبر مضيق تايوان صباح الجمعة.