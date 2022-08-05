Atwasat

الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 11:55 صباحا
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»
الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، (الإنترنت)
alwasat radio

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، خلال إفادة دورية إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين اليابانيين بشأن التوترات الحالية في مضيق تايوان محاولة لتبرير أفعال «المخطئين».

وتأتي التصريحات الحادة من بكين بعد أن دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، الأربعاء، الصين إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية، ودفع البيان الصين إلى إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الياباني الأربعاء، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- رئيس وزراء اليابان يعلق على إطلاق الصين صواريخ بالستية

وأطلقت الصين خلال المناورات التي بدأت الخميس، وما زالت متواصلة الجمعة، صواريخ بالستية ونشرت طائرات مقاتلة وسفنا حربية حول تايوان.

مناطق خطر مغلقة في محيط تايوان
وأعلن «جيش التحرير الشعبي» الصيني، عدة مناطق خطر مغلقة في محيط تايوان تطل على بعض أهم ممرّات الشحن البحري في العالم وتبعد في مواقع معيّنة نحو 20 كيلومترا فقط عن سواحل الجزيرة.

وذكرت بكين، بأن المناورات ستستمر حتى منتصف الأحد، بينما أعلنت تايبيه أن مقاتلات وسفن صينية عبرت «الخط الأوسط» الذي يمر عبر مضيق تايوان صباح الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أستراليا تدين المناورات الصينية «المبالغ فيها» و«المزعزعة للاستقرار» في تايوان
أستراليا تدين المناورات الصينية «المبالغ فيها» و«المزعزعة ...
«بلينكن»: واشنطن «ستتابع» عرض موسكو حول تبادل سجناء
«بلينكن»: واشنطن «ستتابع» عرض موسكو حول تبادل سجناء
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان
12 قتيلا بينهم ثلاثة جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو
12 قتيلا بينهم ثلاثة جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
استقالة مدير الاستخبارات اليونانية على خلفية فضيحة تجسس
استقالة مدير الاستخبارات اليونانية على خلفية فضيحة تجسس...
روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا
روسيا تطرد 14 دبلوماسيا بلغاريا...
الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة
الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة...
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال «المخطئ»...
12 قتيلا بينهم ثلاثة جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو
12 قتيلا بينهم ثلاثة جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط