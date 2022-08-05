«بلينكن»: واشنطن «ستتابع» عرض موسكو حول تبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، بأن بلاده «ستتابع» عرض موسكو الأخير بحث تبادل للسجناء مرتبط بنجمة كرة السلة بريتني غراينر المعتقلة في روسيا على المستوى الرئاسي.

وقال بلينكن خلال اجتماع في كمبوديا، إن «وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف قال هذا الصباح.. إنهم على استعداد للدخول»، في تبادل للسجناء يشمل غراينر، وأضاف «سنتابع الأمر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو «مستعدة» لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في قضية مخدرات.

- لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في كمبوديا «نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار القناة (اتصال) التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين (فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 29 يوليو الماضي، أعلن بلينكن، أنه أجرى محادثات «صريحة» مع نظيره الروسي، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، «أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم»، موضحا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف «أبدا» بضم روسيا لأراض أوكرانية.

محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة

وفي اليوم السابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة لكنها قالت إنه «لم يجر التوصل إلى اتفاق حتى الآن».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن المفاوضات «تجريها السلطات المختصة. ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن».