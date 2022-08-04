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زيلينسكي يتهم منظمة العفو بالتسامح مع «الإرهاب الروسي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 11:40 مساء
زيلينسكي يتهم منظمة العفو بالتسامح مع «الإرهاب الروسي»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميكولايف. 18 يونيو 2022. (أ ف ب).
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، منظمة العفو الدولية بمحاولة التسامح مع «إرهاب الدولة» الروسي، بعد أن قالت المنظمة غير الحكومية إن كييف تعرّض المدنيين للخطر في سياق الحرب مع موسكو، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر زيلينسكي أن منظمة العفو الدولية «تنقل المسؤولية من المعتدي الى الضحية». وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبّر في وقت سابق الخميس عن «غضبه» إزاء الاتهامات "غير العادلة» التي أطلقتها المنظمة.

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه رغم الإمدادات الأميركية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.

وأضاف في كلمة ألقاها: «هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس... الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

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