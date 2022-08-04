واشنطن تتمسك بنشاطها العسكري لمراقبة منطقة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن مجموعة من السفن الحربية الأميركية بقيادة حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغن»، ستبقى في منطقة تايوان، في أعقاب إطلاق الصين صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن البنتاغون أمر مجموعة حاملة الطائرات ريغن «بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع».

وأضاف: «لن نتراجع عن العمل في بحار وسماء غرب المحيط الهادئ بما يتفق مع القانون الدولي، كما فعلنا منذ عقود، في دعم تايوان والدفاع عن منطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومفتوحة».

- واشنطن: الصين «اختارت المبالغة في الرد» على زيارة بيلوسي لتايوان

وفي سياق متصل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن إطلاق الصين 11 صاروخًا بالستيا في محيط تايوان «رد فعل مبالغ فيه» إزاء زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال جون كيربي إن «الصين اختارت المبالغة في الرد واستخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب ذريعة لزيادة النشاط العسكري الاستفزازي في مضيق تايوان ومحيطه»، وفق وكالة «فرانس برس».