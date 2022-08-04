أميركا تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا لوكالة «فرانس برس»: «نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس».

وفي 23 يوليو المنقضي أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي «جدري القرود»، الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا، وفق ما أعلن مديرها العام.

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

ورصدت السلطات الصحية الأميركية أواخر يوليو الماضي لأول مرة إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صدر عنها إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين جرى اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل، مضيفة أن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويجري علاجهما.

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أعراض الإصابة بجدري القرود

ويسبب جدري القرود أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا وطفحًا جلديًا، وانتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض، والذي ينتقل بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

وجرى حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة، وخمس حالات وفاة في أفريقيا.