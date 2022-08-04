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بايدن يندد بسجن نجمة كرة السلة الأميركية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 07:10 مساء
بايدن يندد بسجن نجمة كرة السلة الأميركية في روسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بحكم السجن تسع سنوات الصادر عن محكمة روسية بحق نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، معتبرا أنه «غير مقبول».

وقال بايدن إن «روسيا تعتقل بريتني عن غير وجه حق. هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورًا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس الأميركي عزمه على «العمل بلا كلل» لإعادة غراينر وبول ويلان، الأميركي المعتقل أيضًا في روسيا، وذلك في بيان صدر بعد دقائق على إعلان الحكم.

- محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

سجن بريتني تسع سنوات
وقضت محكمة روسية، في وقت سابق اليوم الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأميركية تسع سنوات عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدرات، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس» الذي كان موجودا في المحكمة.

وستمضي غراينر «ما مجموعه تسع سنوات» في «مجمع سجون» روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16.590 دولار).

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