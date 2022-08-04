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عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 05:23 مساء
عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان
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أرسلت الصين 22 طائرة مقاتلة حلقت لوقت قصير فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان، اليوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في آخر تصريحاتها بشأن المناورات التي تقوم بها قوات بكين حول الجزيرة.

كما أكدت الوزارة على موقعها الالكتروني، نشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه من المرجح أن تكون أربعة من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، «قد حلّت فوق جزيرة تايوان الرئيسية».

وتحدث وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي عن تقدم بلاده باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية، واصفًا الأمر بأنه «مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا».

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