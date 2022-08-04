ترجيحات يابانية: 4 صواريخ صينية حلقت فوق جزيرة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه من المرجح أن تكون أربعة من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، «قد حلّت فوق جزيرة تايوان الرئيسية».

وتحدث وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي في وقت سابق عن تقدم بلاده باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية، واصفًا الأمر بأنه «مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورجح كيشي سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى، على خلفية أزمة زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأوضح: «يُعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان»,.