Atwasat

روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 04:35 مساء
روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء
الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية (سيمرغ)، في 30 ديسمبر 2021. (وكالة الأنباء الإيرانية)
alwasat radio

ستضع روسيا في المدار الفضائي قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد يعود لإيران الثلاثاء المقبل، وفق ما أكد البلدان هذا الأسبوع، في خطوة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران الشهر الماضي.

وذكرت منظمة الفضاء الإيرانية مساء أمس الأربعاء أنه في ظل تعاون مشترك مع روسيا، سيتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني «خيَّام» من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان الأسبوع المقبل بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سويوز»، وفق وكالة «فرانس برس».

إيران تعلن الهدف من إطلاق القمر «خيام»
ويهدف القمر الصناعي الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى «مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

من جهتها، أكدت وكالة الفضاء الروسية الرسمية (روسكوزموس) أن عملية الإطلاق مقررة الثلاثاء المقبل. وأوضحت في بيان أنه في التاسع من أغسطس 2022، من المقرر إطلاق صاروخ سويوز 2.1 ب من مركز بايكونور الفضائي (...) ليضع في المدار جهاز الاستشعار عن بعد خيام الذي طلبته إيران.

وأشارت الى أنه جرى تصميم وصناعة القمر الصناعي في شركات تابعة لها.

تقارب روسي إيراني يقوده بوتين
وتأتي الأنباء عن إطلاق القمر في أعقاب زيارة قام بها بوتين إلى إيران في 19 يوليو، حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا لتعزيز التعاون الطويل الأمد بين طهران وموسكو.

والقمر خيام مزود مجسات وأجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر الإمكانية للاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الإدارة الذكية للقطاعات، والقدرة على التصوير بدقة متر واحد وفي أطياف مختلفة، وفق الوكالة الإيرانية. وأكدت أنه سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات الأرضية في أراضي البلاد.

و«خيام» ليس القمر الصناعي الأول الذي تطلقه روسيا لصالح إيران. ففي أكتوبر 2005، وضعت روسيا في المدار القمر «سينا-1» الذي هدف الى دراسة ومراقبة الأرض.

هل توفر موسكو لطهران أقمار تجسس؟
وكان بوتين نفى في يونيو 2021، تقارير صحفية أميركية عن نية روسيا توفير نظام أقمار صناعية متطور لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم العام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية الى الفضاء.

وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا صناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في مارس 2022 مع قمر (نور 2) العسكري العائد للحرس الثوري

وكانت هذه المرة الثانية يعلن الحرس نجاحه في إطلاق قمر صناعي عسكري، بعدما أفاد في 22 بريل 2020 عن وضع «نور 1» في المدار، مؤكدا أنه أول قمر إيراني من هذا النوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا «قلقة» من الوضع في ناغورني قره باغ
روسيا «قلقة» من الوضع في ناغورني قره باغ
طوكيو: اعتقاد بسقوط 5 صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان
طوكيو: اعتقاد بسقوط 5 صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ...
الأمم المتحدة: الجيش الرواندي شن هجمات في الكونغو الديموقراطية
الأمم المتحدة: الجيش الرواندي شن هجمات في الكونغو الديموقراطية
بيلوسي تصل اليابان في ختام جولة آسيوية مثيرة للجدل
بيلوسي تصل اليابان في ختام جولة آسيوية مثيرة للجدل
روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء
روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
اليابان تدعو الصين إلى وقف مناوراتها حول تايوان «فورا»
اليابان تدعو الصين إلى وقف مناوراتها حول تايوان «فورا»...
عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان
عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان...
ترجيحات يابانية: 4 صواريخ صينية حلقت فوق جزيرة تايوان
ترجيحات يابانية: 4 صواريخ صينية حلقت فوق جزيرة تايوان...
روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء
روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء...
بيلوسي تصل اليابان في ختام جولة آسيوية مثيرة للجدل
بيلوسي تصل اليابان في ختام جولة آسيوية مثيرة للجدل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط