روسيا تضع قمرا صناعيا عائدا لإيران في المدار.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

ستضع روسيا في المدار الفضائي قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد يعود لإيران الثلاثاء المقبل، وفق ما أكد البلدان هذا الأسبوع، في خطوة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران الشهر الماضي.

وذكرت منظمة الفضاء الإيرانية مساء أمس الأربعاء أنه في ظل تعاون مشترك مع روسيا، سيتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني «خيَّام» من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان الأسبوع المقبل بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سويوز»، وفق وكالة «فرانس برس».

إيران تعلن الهدف من إطلاق القمر «خيام»

ويهدف القمر الصناعي الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى «مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

من جهتها، أكدت وكالة الفضاء الروسية الرسمية (روسكوزموس) أن عملية الإطلاق مقررة الثلاثاء المقبل. وأوضحت في بيان أنه في التاسع من أغسطس 2022، من المقرر إطلاق صاروخ سويوز 2.1 ب من مركز بايكونور الفضائي (...) ليضع في المدار جهاز الاستشعار عن بعد خيام الذي طلبته إيران.

وأشارت الى أنه جرى تصميم وصناعة القمر الصناعي في شركات تابعة لها.

تقارب روسي إيراني يقوده بوتين

وتأتي الأنباء عن إطلاق القمر في أعقاب زيارة قام بها بوتين إلى إيران في 19 يوليو، حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا لتعزيز التعاون الطويل الأمد بين طهران وموسكو.

والقمر خيام مزود مجسات وأجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر الإمكانية للاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الإدارة الذكية للقطاعات، والقدرة على التصوير بدقة متر واحد وفي أطياف مختلفة، وفق الوكالة الإيرانية. وأكدت أنه سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات الأرضية في أراضي البلاد.

و«خيام» ليس القمر الصناعي الأول الذي تطلقه روسيا لصالح إيران. ففي أكتوبر 2005، وضعت روسيا في المدار القمر «سينا-1» الذي هدف الى دراسة ومراقبة الأرض.

هل توفر موسكو لطهران أقمار تجسس؟

وكان بوتين نفى في يونيو 2021، تقارير صحفية أميركية عن نية روسيا توفير نظام أقمار صناعية متطور لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم العام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية الى الفضاء.

وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا صناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في مارس 2022 مع قمر (نور 2) العسكري العائد للحرس الثوري

وكانت هذه المرة الثانية يعلن الحرس نجاحه في إطلاق قمر صناعي عسكري، بعدما أفاد في 22 بريل 2020 عن وضع «نور 1» في المدار، مؤكدا أنه أول قمر إيراني من هذا النوع.