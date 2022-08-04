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الجيش الصيني يطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 08:09 صباحا
الجيش الصيني يطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان
عناصر من الجيش الصيني خلال مناورة حربية، يوليو 2022، (نيويورك تايمز)
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أطلق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان الخميس، بعد بدء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وعلى جزيرة بينغتان الصينية الواقعة قرب مكان المناورات، رصد مراسلو وكالة «فرانس برس» عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية، وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

انطلاق المناورات الصينية حول تايوان
وبدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان الخميس حسبما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية «سي سي تي في» في أكبر مناورة تنظم على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تطالب بها بكين.

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وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي «التدريبات بدأت». وتأتي هذه المناورات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.

الجيش التايواني يعلن استعداده للحرب
من جانبها، أكدت القوات المسلحة التايوانية الخميس أنها «تستعد للحرب من دون السعي إلى الحرب».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب».

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