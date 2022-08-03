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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 07:40 مساء
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ناغورني قره باغ
قوات حماية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى «الوقف الفوري» للقتال بين القوات الأذرية والأرمنية في ناغورني قره باغ.

وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «من الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت أذربيجان أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الجيش الأذري إنه شن عملية أطلق عليها اسم «انتقام» ردًا «على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان» التي أدت إلى مقتل جندي أذري، وفق وكالة «فرانس برس».

في أعقاب ذلك، طالبت أرمينيا، المجتمع الدولي بوقف تصرفات أذربيجان «العدوانية» في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه، حيث أدى تصعيد أعمال العنف إلى سقوط ثلاثة قتلى، ما يعيد شبح حرب العام 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان: «تدعو يريفان الأسرة الدولية لاتخاذ تدابير لوقف التصرف والأعمال العدوانية لأذربيجان وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك».

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