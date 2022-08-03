أرمينيا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان «العدوانية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أرمينيا، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان «العدوانية» في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه، حيث أدى تصعيد أعمال العنف إلى سقوط ثلاثة قتلى، ما يعيد شبح حرب العام 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان: «تدعو يريفان الأسرة الدولية لاتخاذ تدابير لوقف التصرف والأعمال العدوانية لأذربيجان، وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الجيش الأذري إنه شن عملية أطلق عليها اسم «انتقام» ردًا «على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان» التي أدت إلى مقتل جندي أذري.