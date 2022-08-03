مجموعة السبع: «لا مبرر» لمناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

رأى وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء أن «لا مبرر» لكي تستخدم الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي «ذريعة» لإجراء مناورات عسكرية.

وأضاف وزراء الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة، في بيان، «من الطبيعي أن يقوم نواب بلداننا بزيارات دولية. رد (الصين) التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار المنطقة»

تايوان لن تتراجع أمام التهديد الصيني

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، أن بلادها «لن تتراجع» في مواجهة تهديد الصين، التي أعلنت تنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وخلال لقاء مع تساي في تايبيه، قالت بيلوسي إنها جاءت بدافع «الصداقة تجاه تايوان» ومن أجل «السلام في المنطقة»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها حيال الجزيرة الديمقراطية التي تعيش تحت التهديد الدائم لغزو صيني، وفق وكالة «فرانس برس».

وصرحت بيلوسي، أرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عامًا، «اليوم جاء وفدنا إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان، وإننا فخورون بصداقتنا الدائمة».