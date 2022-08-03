زيلينسكي: القتال في دونباس يشبه الجحيم

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه رغم الإمدادات الأميركية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.

وأضاف في كلمة ألقاها في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: «هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس... الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

يأتي ذلك في خضم تواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا التي دخلت شهرها السادس، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية والسيطرة على أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعسكري من قوى الغرب.

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تدمير أسلحة غربية في لفيف

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة في مقاطعة لفيف بغرب أوكرانيا استلمتها سلطات كييف من الخارج.

وقال الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية: «دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو، بالقرب من بلدة راديخوف في مقاطعة لفوف، قاعدة تخزين للأسلحة والذخيرة أجنبية الصنع تم تسليمها لنظام كييف من بولندا».

وأضاف: «خلال اليوم الماضي استهدف الجيش الروسي ثلاثة مراكز قيادة إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 133 منطقة، كما تم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود للمعدات العسكرية».