البرلمان الإيراني يصادق على معاهدة لتبادل السجناء مع بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

صادق مجلس الشورى الإيراني، الأربعاء، على معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا، أثارت جدلا واسعا في بروكسل لدى إقرارها الشهر الماضي.

وأقر مجلس النواب البلجيكي في 20 يوليو المعاهدة التي يرى منتقدوها أنها تمهّد الطريق لإفراج بلجيكا عن الدبلوماسي الإيراني، أسدالله أسدي، المدان بتهم «الإرهاب». في المقابل، ترى الحكومة البلجيكية فيها فرصة لإفراج طهران عن الناشط في المجال الإنساني، أوليفيه فانديكاستيل، الموقوف منذ فبراير، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني أن «ممثلي الشعب وافقوا على مشروع المعاهدة حول الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا». ونالت المعاهدة موافقة 195 نائبا، مقابل رفض اثنين وامتناع سبعة عن التصويت، من أصل إجمالي عدد نواب مجلس الشورى الإيراني البالغ 209.

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«اتفاق مفصل على قياس أسدي»

وجمدت محكمة الاستئناف في أنتويرب ببلجيكا في 22 يوليو، بناء على شكوى من معارضين إيرانيين في الخارج، أي امكانية لتسليم أسدي إلى إيران، على رغم إقرار المعاهدة.

ويرى معارضو الاتفاق أنه «مفصّل على قياس» أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية» من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018، وفق الوكالة الفرنسية.