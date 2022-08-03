Atwasat

3 قتلى في حادث طعن في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 11:01 صباحا
3 قتلى في حادث طعن في الصين
نقل أحد مصابي حادث الطعن في الصين، 3 أغسطس 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ستة آخرون بجروح في حادث طعن، الأربعاء، استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.

وقالت الشرطة في بيان نُشر على موقع «ويبو»، المرادف الصيني لموقع «تويتر»، إن «مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا» اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة العاشرة (02:00 ت غ)، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما لا يزال حرا، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكر بيان الشرطة أن «أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقب المشتبه به». وأظهر مقطع فيديو نشرته جريدة «بكين ديلي» الحكومية، شرطيا وهو يحمل طفلًا صغيرًا لنقله إلى سيارة إسعاف. ولم يعلن حتى الآن أعمار الضحايا.

ونادراً ما تسجل جرائم جماعية في الصين التي تحظر بشكل صارم امتلاك المواطنين أسلحة نارية، لكنها شهدت سلسلة من عمليات الطعن في السنوات الأخيرة.

في أبريل، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين. والشهر الماضي، أصيب أربعة أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر
تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض ...
الصين تتوعد بمعاقبة من يسيء إليها
الصين تتوعد بمعاقبة من يسيء إليها
روسيا تدعم جهود المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما
روسيا تدعم جهود المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما
3 قتلى في حادث طعن في الصين
3 قتلى في حادث طعن في الصين
الصين: المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة
الصين: المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
بيلوسي تغادر تايوان مختتمة زيارة تاريخية مثيرة للجدل
بيلوسي تغادر تايوان مختتمة زيارة تاريخية مثيرة للجدل...
روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أجنبية في لفيف الأوكرانية
روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أجنبية في لفيف الأوكرانية...
الكونغو الديمقراطية تطرد مسؤولا أمميا
الكونغو الديمقراطية تطرد مسؤولا أمميا...
الصين: المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة
الصين: المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة...
3 قتلى في حادث طعن في الصين
3 قتلى في حادث طعن في الصين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط