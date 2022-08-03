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تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 08:04 صباحا
تايوان: المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر
قطعتان بحريتان تابعتان للجيش الصيني، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الأربعاء، أن التدريبات العسكرية الصينية التي أُعلنت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تنتهك المياه الإقليمية للجزيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، في مؤتمر صحفي، إن «بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل (...) مع المياه الإقليمية لتايوان»، مضيفا أن «ذلك عمل غير عقلاني يهدف إلى تحدي النظام الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها، أكدت الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون، الأربعاء، أن بلادها «لن تتراجع» في مواجهة «التهديدات العسكرية المتصاعدة بشكل متعمد»، وستواصل تشبثها «بخط الدفاع عن الديمقراطية».

اليابان تعرب عن قلقها بشأن المناورات الصينية
كما أعربت اليابان عن قلقها لبكين بشأن المناورات العسكرية الصينية المقررة في المياه المحيطة بتايوان، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة اليابانية، الأربعاء، بينما تتابع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي زيارتها للجزيرة.

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وقال الناطق هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن «المناطق البحرية التي أعلن الجانب الصيني أنها ستستخدم في المناورات العسكرية (...) تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وبالنظر إلى طبيعة التدريب بالذخيرة الحية لهذا النشاط العسكري، فقد أعربت اليابان عن مخاوفها للجانب الصيني».

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