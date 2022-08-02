روسيا تدعم حق الصين في الرد على زيارة بيلوسي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت موسكو، الثلاثاء، إن من حق الصين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، ووصفت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها «استفزاز واضح».

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن «الجانب الصيني لديه الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في ما يتعلق بقضية تايوان». ووصفت موسكو زيارة بيلوسي بأنها «استفزاز واضح» يهدف إلى احتواء الصين، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون في تايبيه أن أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي لتايوان (أديز)، الثلاثاء، في تصعيد خطير أثناء زيارة بيلوسي المثيرة للجدل للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.