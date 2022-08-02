تعليق جديد من تايوان على زيارة بيلوسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تايبيه أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان تظهر دعمًا «راسخًا» من واشنطن، وذلك بعد وقت قصير على وصول المسؤولة الأميركية الرفيعة إلى تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية، في ساعة مبكرة الأربعاء، بالتوقيت المحلي: «نعتقد أن زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي... ستعزز العلاقات الوثيقة والودية بين تايوان والولايات المتحدة، وتعمق أكثر التعاون الدولي بين الجانبين في كافة المجالات»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وهذا أحدث تعليق من تايوان على الزيارة، بعدما توعدت وزارة الدفاع الصينية بأن «جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى، وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال تايوان».

ووصلت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام عربية نقلت بثًا مباشرًا لوصول بيلوسي إلى مطار تايوان الدولي.