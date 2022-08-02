الصين بعد وصول بيلوسي تايوان: الجيش سيشن عمليات عسكرية محددة الهدف

القاهرة - بوابة الوسط

توعدت الصين الثلاثاء بشن «أعمال عسكرية محددة الهدف» ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن «جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال تايوان»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصلت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان اليوم الثلاثاء ، بحسب وسائل إعلام عربية نقلت بثا مباشرا لوصول بيلوسي لمطار تايوان الدولي.

الصين: زيارة بيلوسي لعب بالنار

وأعلنت رئيسة بيلوسي لدى وصولها أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها. وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن «زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديموقراطية النابضة في تايوان».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في تايوان إن «الولايات المتحدة... تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ (صين واحدة)»، مضيفة «هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة. ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها»، وفق وكالة «فرانس برس».