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بعد وصول بيلوسي تايوان.. الصين تستنكر التصرفات الأميركية «الخطيرة للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 05:52 مساء
بعد وصول بيلوسي تايوان.. الصين تستنكر التصرفات الأميركية «الخطيرة للغاية»
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت الصين اليوم الثلاثاء بالتصرفات الأميركية «الخطيرة جدا» في تايوان بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في زيارة أججت التوتر بين القوتين العملاقتين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في تايوان إن «الولايات المتحدة... تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ (صين واحدة)»، مضيفة «هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة. ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها»، وفق وكالة «فرانس برس».

بيلوسي: دعم الديموقراطية النابضة في تايوان
ووصلت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان اليوم الثلاثاء ، بحسب وسائل إعلام عربية نقلت بثا مباشرا لوصول بيلوسي لمطار تايوان الدولي. 

وأعلنت رئيسة بيلوسي لدى وصولها  أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.  وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن «زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديموقراطية النابضة في تايوان».

وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، أن زيارتها لا تتعارض «بأي شكل» مع السياسات الأميركية التي تعترف بـ«صين واحدة» ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

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