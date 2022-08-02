أول تصريح لـ«بيلوسي»عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان اليوم الثلاثاء أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن «زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديموقراطية النابضة في تايوان».

وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، أن زيارتها لا تتعارض «بأي شكل» مع السياسات الأميركية التي تعترف بـ«صين واحدة» ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

وصول طائرة نانسي بيلوسي إلى تايوان

ووصلت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان اليوم الثلاثاء ، بحسب وسائل إعلام عربية نقلت بثا مباشرا لوصول بيلوسي لمطار تايوان الدولي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، ببينما أبلغ أشخاص مطلعون أن من المتوقع وصول بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

