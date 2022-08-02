وصول الطائرة التي تقل بيلوسي إلى تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام عربية نقلت بثًا مباشرًا لوصول بيلوسي لمطار سونغشان في تايبيه.

وستكون هذه أعلى زيارة يقوم بها مسؤول أميركي منذ 25 عامًا، ورجحت جريدة «نيويورك تايمز» أن تثير الزيارة رد فعل حادًا من الصين، التي تشعر بالخوف من أي تحدٍ متصور لمطالبها بشأن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عامًا)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو، وفق وكالة «فرانس برس».

تحليق صيني فوق مضيق تايوان

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، وأفادت قناة «سي جي تي إن» CGTN التلفزيونية الرسمية أن «مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان»، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وحذرت الصين مرارًا من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، وقالت الولايات المتحدة، الإثنين، إنها لن ترضخ لترهيب «قعقعة السيوف» الصينية بخصوص الزيارة.

وشددت الصين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على موقفها الرافض للزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن «الجانب الأميركي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية»، وفقما نقلت «فرانس برس». وجاء في الإحاطة الإعلامية أن «موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا».

وأضافت تشون يينغ: «علينا الاستمرار بالحوار لإبقاء شرق القارة الآسيوية منطقة آمنة».