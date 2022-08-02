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القضاء الروسي يصنف «آزوف» الأوكرانية «منظمة إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 02:34 مساء
القضاء الروسي يصنف «آزوف» الأوكرانية «منظمة إرهابية»
عناصر من كتيبة «آزوف» الأوكرانية. (ارشيفية: الإنترنت)
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صنفت المحكمة العليا الروسية، الثلاثاء، كتيبة «آزوف» الأوكرانية التي اشتُهرت؛ لدفاعها عن ماريوبول على أنها «منظمة إرهابية»، ما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

 وحظر أنشطة  «آزوف» في روسيا
ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن قاضي المحكمة العليا قوله: إنه قرر «تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة «آزوف» شبه العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية، وحظر أنشطتها في روسيا الاتحادية».

وصمدت كتيبة «آزوف» المتهمة من قبل روسيا بارتكاب جرائم حرب، لمدة 80 يوماً، في مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول، في مواجهة القوات الروسية، قبل أن ينتهي القتال رسمياً باستسلام نحو ألف من مقاتلي الكتيبة الذين جرى نقلهم إلى روسيا.

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