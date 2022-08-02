بكين تحذر واشنطن من «دفع الثمن» إذا زارت بيلوسي تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء من أنها «ستدفع الثمن» في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن «الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية»، حسب وكالة «فرانس برس».

تايوان «مصممة» على الدفاع عن نفسها

بدورها أكدت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أنها «مصممة وقادرة وواثقة» من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأكدت الوزارة في بيان «نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد على التهديد الذي يشكله العدو».