روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ«زعزعة العالم» على خلفية التوتر بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ«زعزعة العالم» من خلال إحداث توترات بشأن تايوان حيث يثير احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.

وكتبت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام «واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

غوتيريس يحذر

في هذه الأثناء، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين من أن العالم على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية» موقظاً بذلك شبح الحرب الباردة، في وقت دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، روسيا إلى التخلي عن «خطابها النووي». وتحدث غوتيريش عن أزمات «متفاقمة»، في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية وفي أوكرانيا التي تواجه غزوًا روسيًا، معربًا عن مخاوفه من حصول تصعيد.

وقال في مستهل مؤتمر للدول الـ191 الموقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع النووي».