واشنطن تتهم موسكو باستخدام «درع نووي» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، من أن الإبادة النووية واردة بعد مجرد خطأ في تقدير واحد، ومن أن العالم يواجه «خطرا نوويا لم نشهده منذ ذروة الحرب الباردة»، وقال غوتيريس في كلمته الافتتاحية «حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع نووي».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيان نشره الكرملين يوم الإثنين إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا. وقال بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك «روسيا تلتزم دائما بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها».

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الإثنين روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي ووصفته بـ«الخطير»، في وقت حضّت واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة وتملك السلاح النووي، في إعلان مشترك بأن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبدا وأن الأسلحة النووية، ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع ولمنع نشوب حرب».

وأضاف بلينكن للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الإثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية بـ«الطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية». وقال إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام «درع بشري» واصفا إياه بأنه «درع نووي».