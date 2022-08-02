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بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 01:43 صباحا
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل في أفغانستان.

وقال بايدن، في كلمة بثتها وسائل الإعلام، إن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأميركيين في هجمات مختلفة، وكان كان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابل، مشيرًا إلى عدم وقوع أي ضحايا من المدنيين خلال العملية.

وتابع: «بعد الاطلاع على المعلومات أعطيت الإذن بالقضاء عليه، والعدالة تحققت وهذا الإرهابي لم يعد موجودا»، مردفًا: «أشيد بفريقنا وحلفائها وشركائنا»، لكنه أشار إلى أن وجود الظواهري في كابل «خرق واضح» للاتفاقات مع طالبان.

وذكر الرئيس الأميركي بالقضاء على زعيم تنظيم داعش في سوريا قبل شهور، والآن مقتل زعيم تنظيم القاعدة.

من هو أيمن الظواهري؟
والظواهري طبيب مصري تحول الى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص، وهو متوار منذ ذلك الحين.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وهذه العملية في حال تأكيدها ستكون الأولى العلنية للولايات المتحدة على هدف للقاعدة منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

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