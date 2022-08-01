وسائل إعلام أميركية: مقتل أيمن الظواهري بغارة في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الأبيض الاثنين بأنه عملية «ناجحة» ضد «هدف هام» في أفغانستان.

وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن» من بين وسائل الإعلام الأميركية التي كشفت هوية هذا الهدف نقلا عن مصادر لم تسمها.

في الأثناء، نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن وكالة «أسوشيتد برس» أن الغارة قتلت أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي.

كما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن مصدرين من المخابرات الأميركية تأكيدهما مقتل أيمن الظواهري بغارة عن طريق طائرة بدون طيار في كابول بأفغانستان.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن عن العملية في كلمة تلفزيونية في وقت لاحق الاثنين