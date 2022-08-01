أميركا تعلن تنفيذ عملية «ناجحة» ضد «هدف مهم للقاعدة» في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي رفيع، الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية «ناجحة» ضد «هدف مهم لتنظيم القاعدة» في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه «خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف مهم لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين».

ولم يوضح المسوؤل تفاصيل أخرى عن العملية، لكن تقارير إخبارية تفيد بأن الغارة الأميركية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن وكالة «أسوشيتد برس» أن الغارة قتلت بالفعل أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي.