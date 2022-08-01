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واشنطن: الصين تتموضع لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 09:37 مساء
واشنطن: الصين تتموضع لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان
غواصات صينية خلال عرض عسكري. (الإنترنت)
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رجحت واشنطن، الإثنين، أن الصين في حالة «تموضع» لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان يتخلله إطلاق صواريخ، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية جون كيربي لصحفيين: «يبدو أن الصين تتموضع لاتخاذ مزيد الخطوات المحتملة في الأيام المقبلة»، ما «قد يشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان»، مشيرًا أيضًا إلى «احتمال دخول جوي على نطاق واسع إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية»، بحسب «فرانس برس».

 لا سبب يدفع الصين لافتعال «أزمة»
وقال كيربي، الإثنين، إن من «حق» رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال «أزمة» من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.

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واضاف كيربي للصحفيين: «لرئيسة مجلس النواب الحق في زيارة تايوان. ولا يوجد سبب يجعل بكين تحوِّل زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمة»، بحسب «فرانس برس».

 الجيش الصيني «لن يقف مكتوف الأيدي»
وقالت الصين اليوم، الإثنين، إن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على زيارة تايوان.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية، أنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية»، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، «سيكون لها تأثير سياسي جسيم»، بحسب «يورو نيوز».

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