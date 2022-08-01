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واشنطن ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 09:04 مساء
واشنطن ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار
الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.

وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافة، أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا «مزيدً الذخائر لمنظومات هيمارس». وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدمة لأوكرانيا منذ أن تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق الناطق، وبحسب «فرانس برس».

 أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا 
في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الإثنين عند الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت الوزارة «ستغادر سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون محملة الذرة مرفأ أوديسا عند الساعة 08.30 (الساعة 05.30 ت غ)». وأضافت أن شحنات أخرى ستلي مع احترام «الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها».

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ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في إسطنبول في 22يوليو إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

ترحيب أممي بالخطوة
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس بمغادرة السفينة، معربًا عن أمله في أن يحقق استئناف الصادرات  «الاستقرار والمساعدات الضروريَة للأمن الغذائي العالمي».

ورأت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنه «يجب أن تمر هذه السفن بحرية. لا يمكن استهداف ميناء أوديسا بمزيد من القصف»، في إشارة إلى الضربة الروسية على الميناء الرئيسي في جنوب أوكرانيا في 23 يوليو، والتي أثارت مخاوف بشأن تنفيذ الاتفاقية.

وفي باريس دانت وزارة الخارجية «استمرار الضربات العشوائية التي تشنها روسيا بما في ذلك على ميناء أوديسا».

جهود أوروبية
خلال محادثة دامت ساعة ونصف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجهود الأوروبية ستستمر لمساعدة كييف على تصدير حبوبها.

كذلك، أشار وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إلى «يوم انفراج بالنسبة للعالم، خصوصًا بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا». وأوضح ان السفن ال16 الأخرى المحملة بالحبوب «نتظر دورها» لمغادرة أوديسا الذي كان يؤمن قبل الحرب 60% من نشاط الموانئ الأوكرانية.

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