Atwasat

واشنطن: «يحق» لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين «أزمة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 08:35 مساء
واشنطن: «يحق» لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين «أزمة»
alwasat radio

قال مسؤول أميركي كبير، الإثنين، إن من «حق» رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال «أزمة» من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية جون كيربي للصحفيين: «لرئيسة مجلس النواب الحق في زيارة تايوان. ولا يوجد سبب يجعل بكين تحوِّل زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمة»، بحسب «فرانس برس».

 الجيش الصيني «لن يقف مكتوف الأيدي»
وقالت الصين اليوم، الإثنين، إن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على زيارة تايوان.

-  غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان.. ووسائل إعلام محلية تؤكد الزيارة
-  بيلوسي تؤكد أنها في طريقها إلى آسيا دون الإشارة لـ«تايوان»

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية، أنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية»، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، «سيكون لها تأثير سياسي جسيم»، بحسب «يورو نيوز».

 جولة آسيوية «مثيرة للجدل»
وتبدأ رئيسة مجلس النواب الأميركي، جولتها الآسيوية «المثيرة للجدل» اليوم الإثنين، حيث هبطت في هاواي وزارت نصب «بيرل هاربور» التذكاري و«يو إس إس» أريزونا.

وترأس بيلوسي وفدًا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتخطط لزيارة أماكن من بينها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وفقًا لبيان صادر عن مكتبها الأحد. ولم يشر البيان إلى تايوان، على الرغم من التكهنات في الأيام الأخيرة بأن بيلوسي ربما تخطط لزيارة الإقليم ذاتي الحكم، الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو تدرج 39 بريطانيًا بينهم زعيم «العمال» ستارمر على قائمتها السوداء
موسكو تدرج 39 بريطانيًا بينهم زعيم «العمال» ستارمر على قائمتها ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ...
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر ...
قتيلان في تظاهرة ضد غلاء المعيشة بجنوب أفريقيا
قتيلان في تظاهرة ضد غلاء المعيشة بجنوب أفريقيا
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
«الصحة العالمية»: وباء كوفيد «لم يقترب حتى من نهايته»
«الصحة العالمية»: وباء كوفيد «لم يقترب حتى من نهايته»...
المزيد
واشنطن ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار
واشنطن ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار...
واشنطن: «يحق» لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين «أزمة»
واشنطن: «يحق» لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين ......
غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان.. ووسائل إعلام محلية تؤكد الزيارة
غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان.. ووسائل إعلام محلية تؤكد ......
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات ......
قتيلان في تظاهرة ضد غلاء المعيشة بجنوب أفريقيا
قتيلان في تظاهرة ضد غلاء المعيشة بجنوب أفريقيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط