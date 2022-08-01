واشنطن: «يحق» لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين «أزمة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أميركي كبير، الإثنين، إن من «حق» رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال «أزمة» من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية جون كيربي للصحفيين: «لرئيسة مجلس النواب الحق في زيارة تايوان. ولا يوجد سبب يجعل بكين تحوِّل زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمة»، بحسب «فرانس برس».

الجيش الصيني «لن يقف مكتوف الأيدي»

وقالت الصين اليوم، الإثنين، إن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على زيارة تايوان.

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وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية، أنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية»، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، «سيكون لها تأثير سياسي جسيم»، بحسب «يورو نيوز».

جولة آسيوية «مثيرة للجدل»

وتبدأ رئيسة مجلس النواب الأميركي، جولتها الآسيوية «المثيرة للجدل» اليوم الإثنين، حيث هبطت في هاواي وزارت نصب «بيرل هاربور» التذكاري و«يو إس إس» أريزونا.

وترأس بيلوسي وفدًا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتخطط لزيارة أماكن من بينها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وفقًا لبيان صادر عن مكتبها الأحد. ولم يشر البيان إلى تايوان، على الرغم من التكهنات في الأيام الأخيرة بأن بيلوسي ربما تخطط لزيارة الإقليم ذاتي الحكم، الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة.