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غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان.. ووسائل إعلام محلية تؤكد الزيارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 08:31 مساء
غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان.. ووسائل إعلام محلية تؤكد الزيارة
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي خلال مصافحة وزير خارجية سنغافورة. (الإنترنت)
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نقلت عدة وسائل إعلام في تايوان، عن مصادر لم تكشف النقاب عنها يوم الاثنين، قولها إنه من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، تايوان يوم الثلاثاء وأن تقضي الليل في تايبيه.

وحذرت الصين من أن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» أبدًا إذا زارت بيلوسي تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، التي تقول بكين إنها إقليم تابع لها. وذكرت جريدة «ليبرتي تايمز» أنه من المقرر أن تزور بيلوسي البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية، بحسب «رويترز».

استقبال بيلوسي في العاصمة تايبيه
ونقلت جريدة «يونايتد ديلي نيوز»، عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها، إنه تم إبلاغ «المسؤولين المعنيين» باستقبال بيلوسي التي من المقرر أن تصل إلى العاصمة تايبيه مساء الثلاثاء وتقضي الليل هناك.

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وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنه ليس لديها تعليق على التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن الأمر سيكون بمثابة «تدخل جسيم في الشؤون الداخلية للصين» إذا زارت بيلوسي تايوان، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى «تطورات وعواقب خطيرة للغاية».

 تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين
وتشغل بيلوسي ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة بعد الرئيس، كما أنها من المنتقدين للصين منذ فترة طويلة. وتأتي زيارة بيلوسي وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين. وكان الجمهوري نيوت جينجريتش آخر رئيس لمجلس النواب زار تايوان وذلك في العام 1997.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها ولم تتخل أبدًا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. وترفض تايوان ادعاءات السيادة الصينية عليها وتقول إنه لا يمكن لأحد سوى شعبها تقرير مستقبل الجزيرة.

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