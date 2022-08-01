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شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 07:02 مساء
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
دمار في منطقة نهر كلاماث التي اجتاحها حريق في غابة كلاماث الوطنية، شمال يريكا بكاليفورنيا. (أ ف ب)
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أجبر أكبر حريق تشهده كاليفورنيا هذا العام آلاف الأهالي على الفرار؛ هربًا من النيران التي دمرت منازل وأتت على مساحات جافة في الولاية بعدما أججتها رياح قوية وعواصف رعدية.

وقالت أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا «كالفاير» إن الحريق الذي أُطلق عليه اسم «ماكنيي» يستعر في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا، الممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا. وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا، التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف، بحسب «فرانس برس».

الحريق «دمر منازل» و«يهدد بنى تحتية حيوية» 
وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة طوارئ السبت، وقال إن الحريق «دمر منازل» و«يهدد بنى تحتية حيوية» في أعقاب اندلاعه الجمعة.

وقال نيوسوم في بيان، إن الحريق «اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية». وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 آخرين تحذيرات بهذا الصدد، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم في مقاطعة سيسيكيو.

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وغرد مسؤول الأجهزة الأمنية في مقاطعة سيسيكيو إن «على سكان المناطق المحيطة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمغادرة إن لزم الأمر. رجاءً لا تترددوا في إخلاء منازلكم». وأُغلق الطريق السريع 96 وطريق ماكيني كريد جنوب شرق نهر كلاماث، أمام حركة المرور بحسب كالفاير.

الحريق الأكبر في وسط كاليفورنيا
وقال أحد أهالي يركا، ويدعى لاري كاسل لجريدة «ساكرامنتو بي»، إنه وضب مع زوجته بعض المقتنيات وكلابهما الثلاثة لمغادرة المنطقة وتمضية الليل خارجها، لأن حرائق أخرى في السنوات الأخيرة علمتهما أن الوضع قد يصبح «خطرًا جدًا». واندلع الحريق غير المسبوق بعد أيام على حريق هو الأكبر في وسط كاليفورنيا.

وكان حريق «أوك فاير»، قرب حديقة يوسيميتي الوطنية، اندلع في منتصف يوليو وانتشر بسرعة مدمرًا 41 منزلًا ومجبرًا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص. ولا تزال كاليفورنيا التي تشهد جفافًا قاسيًا معرضة لخطر الحرائق لمدة أشهر.

وشهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق غابات بحجم وشدة استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى احترار المناخ.

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