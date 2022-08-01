قتيلان في تظاهرة ضد غلاء المعيشة بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أجهزة المراقبة في الشرطة إن اثنين من المتظاهرين قتلا بالرصاص في جنوب أفريقيا، الإثنين، خلال تظاهرة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخدمات وأن الشرطة فتحت النار على المحتجين.

ونظمت التظاهرة في تمبيسا شرق جوهانسبرغ العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، حيث قطع سكان غاضبون خصوصًا من أسعار الكهرباء، الطرقات بإطارات مشتعلة وأحرقوا مبنى عامًا، بحسب «فرانس برس».

زيادة موجة الاحتجاجات في جنوب أفريقيا

وقالت الناطق باسم الشرطة البلدية، كيليبوغيلي ثيبا، إن «قتيلين» سقطا في إطار «التحرك الاحتجاجي الذي جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم». وأضافت: «يزعم أنهما قتلا بالرصاص».

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وقالت الناطقة باسم جهاز التحقيق المستقل في الشرطة ليزي سابينغ، وقت سابق، إن تحقيقًا جارٍ بعد «إصابة شخص برصاص الشرطة». وتزداد موجة الاحتجاجات في جنوب أفريقيا، أكثر الاقتصادات تطورًا في القارة الأفريقية، لكنها تواجه معدلات بطالة وجريمة مرتفعة.

محاربة الفقر وعدم المساواة والبطالة

والشهر الماضي ألقى رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، باللوم على خلفه سيريل رامابوزا لعدم الوفاء بوعوده محاربة الفقر وعدم المساواة والبطالة التي تطال 34.5% من السكان مع ذروة نسبتها 64% تقريبًا بين الشباب.

وكان صيف العام 2021 شهد اضطرابات وأعمال نهب غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود على نطاق واسع أدت إلى سقوط 350 قتيلًا. ونشبت أعمال العنف التي دامت 10 أيام، وطالت مناطق عدة في جنوب أفريقيا بعد توقيف الرئيس السابق جاكوب زوما بسبب عدة قضايا فساد.