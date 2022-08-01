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التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 05:47 مساء
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)
أنصار التيار الصدري يتظاهرون داخل البرلمان رافعين صورة زعيم التيار مقتدى الصدر. (الإنترنت)
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وُضعت القوات الأمنية، الإثنين، في حالة تأهب بعد دعوات المنافسين السياسيين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يسيطر أنصاره منذ السبت على مبنى البرلمان، للتظاهر وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات مناصري التحالف «الإطار التنسيقي» الذي يجمع فصائل شيعية موالية لإيران، أن احتجاجات أنصارهم «ليست موجهة ضد شخص أو فئة»، بحسب «فرانس برس».

ويرفض التيار الصدري، الذي يسيطر منذ السبت على مبنى مجلس النواب (البرلمان)، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عامًا) الذي قدمه «الإطار التنسيقي» الذي يجمع كتل بينها فصائل موالية لإيران.

 تظاهرة جديدة دعا لها «الإطار التنسيقي»
وتحسبًا لخروج تظاهرة جديدة دعا لها «الإطار التنسيقي»، اتخذت القوات الأمنية إجراءات، بينها نشر عناصرها خصوصًا حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة، ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة.

ووفقًا لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت عن مناصري الإطار التنسيقي، سيكون موعد التجمع الخامسة مساءً (14.00 ت غ) على شارع يؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي.

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وتشمل التعليمات منع «الدخول إلى المنطقة الخضراء» وتؤكد أن الاحتجاجات «ليست موجهة ضد شخص أو فئة» و«تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها».

ويجمع تحالف «الإطار التنسيقي»، بالإضافة لـ«دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، وفصائل الحشد الشعبي وهي قوات شبه عسكرية دمجت مع القوات النظامية.

«فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي»
وأكد مصدر في مكتب المالكي، الإثنين، صحة الدعوات للتظاهر والتعليمات المتداولة بهذا الخصوص. في غضون ذلك، ذكر مصدر بارز في «التيار الصدري »أن أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساءً في عموم محافظات البلاد.

ويأتي ذلك إثر دعوة الصدر، الأحد، إلى مواصلة الاحتجاج، معتبرًا ذلك «فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي»، الأمر الذي اعتبره «الإطار التنسيقي» دعوة «انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها».

ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللًا سياسيًا كاملًا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

 استقالة نواب التيار
ولجأ الصدر، أمام تواصل الخلاف، إلى إعلان استقالة نواب التيار (73 نائبًا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان)، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة.

وكان الصدر يريد بداية تشكيل حكومة أغلبية وطنية، متحالفًا مع أحزاب سنية وكردية. لكن لم يتمكن من تحقيق الأغلبية الضرورية في البرلمان.

من جهته، جدد هادي العامري الذي يتزعم أحد فصائل الحشد الشعبي، متوجهًا إلى «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري»، الدعوة إلى «الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما». وحذر من «أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، التي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف».

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