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غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 04:56 مساء
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: أ ف ب)
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين من أن العالم على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» قد تؤدي إلى «الإبادة النووية» في وقت يواجه تهديدا «لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة».

وقال في مستهل مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد  النزاع نووي»، بحسب «فرانس برس».

وتشكل المعاهدة التي مضى عليها أكثر من 50 عاما، والتي انضمت إليها 191 دولة، الأساس لنزع السلاح النووي في جميع أنحاء العالم. وتنص المعاهدة على أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة هي وحدها التي يمكنها امتلاك أسلحة نووية. والدول الأربع الأخرى المشتبه في كونها نووية -الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، إما أنها لم تنضم إلى المعاهدة أو انسحبت منها.

 مواصلة الكفاح من أجل نزع السلاح النووي
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك  مواصلة الكفاح من أجل نزع السلاح النووي على الرغم من كل الحروب والصراعات والإشارات التهديدية، وقالت قبل مغادرتها برلين «حتى لو بدا بعيد المنال في الوضع العالمي الحالي، إلا أننا لا يجب أن نغفل عن هذا الهدف وأن نكون مثابرين عندما يتعلق الأمر بتنفيذه».

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وذكرت بيربوك أن ألمانيا قدمت مع 15 دولة أخرى 22 اقتراحاً لنزع السلاح النووي، مضيفة أنه إذا تم إحراز تقدم في نيويورك «ولو بمقدار ملليمتر واحد فقط»، فإن الأمر يستحق كل جهد.

 وقالت بيربوك «تقف ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا جنباً إلى جنب في معتقداتها وقيمها الأساسية وهم أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة»، مضيفة أن تصرفات روسيا اللاإنسانية وعديمة الضمير تتيح الفرصة لأوروبا وأميركا الشمالية كفريق واحد لبناء شراكة أقوى عبر الأطلسي للقرن الحادي والعشرين، وقالت «معا نعتزم ويتعين علينا أن نشرح ما يمثله نظام السلام، ولماذا يستحق الدفاع عنه بأي ثمن».

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